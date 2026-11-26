Varken amerikanska baser eller soldater från USA är en del av de säkerhetsgarantier som förhandlare diskuterat med Ukraina. Det uppger flera källor med insyn i samtalen för Kyiv Independent.

Tidningen skriver att det råder stora skillnader mellan USA, Ukraina och Europa när det gäller vilka säkerhetsgarantier som kan bli aktuella. President Volodymyr Zelenskyj har flera gånger uttryckt oro för att Ryssland kan attackera igen om kriget avslutas utan säkerhetsgarantier.

I samtal med andra allierade har Zelenskyj sagt att han inte förstår vad USA ska hjälpa till med om det inte blir några baser eller styrkor, enligt en uppgiftslämnare.