För andra dagen i rad uppger den ryska militären att den skjutit ner över 1 000 ukrainska drönare som riktats mot landet, skriver AP.

Militären säger ingenting om hur många som avfyrades totalt. I gränsregionen Belgorod uppger de lokala myndigheterna att fem personer skadades när en ukrainsk drönare slog ner.

Ryssland har också riktat nya attacker mot Ukraina. En person dödades och tre skadades i Odessa när ett flerfamiljshus träffades. I Zaporizjzja fick räddningstjänsten dra ut en 14-årig flicka ur rasmassorna efter att en bomb slagit ner i de centrala delarna av staden.