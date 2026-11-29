Oro för att ryska attacker ska skapa ”zombiestäder”
De omfattande ryska attackerna mot Ukraina, som snart har pågått i fem år, har slagit hårt mot landets stålindustri. Många företag och stålverk har tvingats att kraftigt minska kapaciteten och i vissa fall stänga helt.
Om kriget fortsätter finns det en oro för att ukrainska orter där stålindustrin länge har utgjort grundpelaren ska försvinna. Det säger Stanislav Zintjenko, chef för ett ukrainskt konsultföretag som jobbar mot gruv- och stålindustrin, till Financial Times.
Om människor tvingas lämna områden där det inte finns några andra ekonomiska livlinor än industrin riskerar det att skapa ”zombiestäder”, varnar Zintjenko.
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