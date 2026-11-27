Det är jämnt mellan ja-sidan och nej-sidan inför helgens val i Schweiz, där invånarna ska rösta om huruvida landet ska lätta på sina hårda regler för vapenexport.

Tre mätningar som släpptes den 18 november visade att ja-sidan har ett litet övertag med ett stöd på 49 procent, skriver AFP. Många väljare har ännu inte bestämt sig, enligt nyhetsbyrån.

President Guy Parmelin hoppas på ja och argumenterar för att Schweiz måste exportera för att kunna importera om det uppstår behov.

Regeringen argumenterar för att Ukrainakriget har försämrat Europas säkerhetsläge och därmed ändrat spelplanen i Schweiz. Det argumentet köps inte av Schweiz gröna parti, som menar att regelverket ändå inte tillåter försäljning av krigsmateriel till Ukraina.

– Det som ursprungligen var en Ukrainalag har blivit en vapenlobbyism-lag som syftar till att skicka vapen åt alla håll, men inte till Ukraina, säger partiledaren Lisa Mazzone.