I helgen kan Schweiz lätta på sina restriktioner för vapenexport och därmed ta steg mot att ändra sin långtgående tradition av neutralitet. Det rapporterar AFP.

Schweiz exporterar inte vapen till länder som är inblandade i väpnade konflikter. Regeringen har argumenterat för att Rysslands anfallskrig mot Ukraina kräver en annan inställning.

Flera vänsterpartier och rättsorganisationer har tvingat fram en folkomröstning. De menar att förändringen äventyrar landets neutralitet och endast gynnar vapenindustrin.

Mitten- och högerpartierna i landet vill att väljarna röstar ja och argumenterar för att Schweiz vapenindustri behöver förbli konkurrenskraftig.