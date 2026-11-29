I en första prognos ser det ut att bli seger för den sida i Schweiz som vill lätta på restriktionerna för vapenexport i söndagens folkomröstning, skriver flera medier.

Landet har i dag tagit ställning till om man ska tillåta att Schweiz säljer vapen till 36 länder även om dessa skulle hamna i väpnad konflikt.

Schweiz följer Haagkonventionerna från 1907 och har inte tillåtit schweiziska vapen att hamna i krigszoner. De senaste åren har landets vapenexport minskat kraftigt eftersom flera länder avstått från att köpa krigsmateriel från landet.

De som förespråkar lättade regler har varit oroliga för den inhemska vapenindustrin och Schweiz förmåga att försvara sig vid ett försämrat säkerhetsläge.