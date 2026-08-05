Jan Scherman: ”Skapa ett politikens etiska system”
Det behövs en kriskommission för att skapa ett etiskt system för politiken – innan förfallet blir totalt. Det skriver publicisten Jan Scherman på DN Debatt.
”Den svenska valrörelsen är på väg mot en krasch eftersom partiledare, ministrar och framträdande politiker i oppositionen excellerar i vulgära påhopp på varandra”, skriver han, och framför misstanken att detta ligger bakom att två av tre svenskar inte vill ta ett politiskt uppdrag.
Scherman vill se självsanering genom ett etiskt regelverk skapat av politikerna själva, efter förebild från mediernas självreglering. Han hoppas det kan leda till en skärpt debatt grundad på anständighet och respekt.
Om debattören
Jan Scherman, journalist, författare, producent, styrelseledamot i Novus och fd TV4-chef.
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