Japan leder med 4-0 mot Tunisien – kan passera Sverige i tabellen
Japan har tagit kontrollen i söndagsmorgonens möte med Tunisien, i en match som kan bli avgörande för Sveriges möjligheter att gå vidare från gruppspelet.
Daichi Kamada satte 1-0 bara fyra minuter in i matchen. Därefter har Ayase Ueda slagit till två gånger och Junya Ito en.
Japan ligger för närvarande trea i gruppen, men går om Sverige om de slår Tunisien. Det bäddar sen för en dramatisk uppgörelse när de två lagen möts på fredag.
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