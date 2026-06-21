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Japans Daichi Kamada (15) firar sitt mål. (Matias Delacroix /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Japan leder med 4-0 mot Tunisien – kan passera Sverige i tabellen

Av Tor Gasslander
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Japan har tagit kontrollen i söndagsmorgonens möte med Tunisien, i en match som kan bli avgörande för Sveriges möjligheter att gå vidare från gruppspelet.

Daichi Kamada satte 1-0 bara fyra minuter in i matchen. Därefter har Ayase Ueda slagit till två gånger och Junya Ito en.

Japan ligger för närvarande trea i gruppen, men går om Sverige om de slår Tunisien. Det bäddar sen för en dramatisk uppgörelse när de två lagen möts på fredag.

Matchen sänds i SVT
video · www.svtplay.se
Sportbladet direktrapporterar
live · malservice.aftonbladet.se
Fotbollskanalen direktrapporterar
live · www.fotbollskanalen.se
Trots kollapsen mot Nederländerna: Så kan Sverige gå vidare.
bakgrund · www.tv4.se
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