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En helikopter vattenbombar branden i Almería den 10 juli. (Gregorio Marrero /AP/TT)
Extremvädret i Europa

Jättebranden i Spanien under kontroll: ”Ren förödelse”

Av Emma Hedlin
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Hundratals invånare som evakuerats på grund av den stora skogsbranden i södra Spanien har börjat återvända hem. Det uppger landets myndigheter, skriver El Mundo.

Enligt AFP har räddningstjänsten lyckats stabilisera branden, som bröt ut i torsdags i Almériaprovinsen. 13 personer har dött och ett område på runt 7 000 hektar har förstörts.

– Det är bara ren förödelse, fullständig förödelse, säger 60-årige britten James Shellingford i byn Bédar där flera av dödsoffren hittades.

Jane, som också är från Storbritannien, berättar för El Mundo hur hon försökte fly från lågorna. Hon riktar kritik mot myndigheternas evakueringsinformation, som hon menar var för knapphändig.

– Vi visste inte vilken väg vi skulle ta och plötsligt stod vi framför lågorna.

Brittiska Jane: ”Vi hade ingen information, visste inte vart vi skulle ta vägen” (spanska)
www.elmundo.es
Navarro överlevde genom att slänga sig i ett dike
AFP  · Ofta betalvägg
Brittiskt par hittades i ravin – var svårt brända (11 juli)
Reuters  · Ofta betalvägg

Bédar, Spanien

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