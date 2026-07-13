Jättebranden i Spanien under kontroll: ”Ren förödelse”

En helikopter vattenbombar branden i Almería den 10 juli.

Hundratals invånare som evakuerats på grund av den stora skogsbranden i södra Spanien har börjat återvända hem. Det uppger landets myndigheter, skriver El Mundo.

Enligt AFP har räddningstjänsten lyckats stabilisera branden, som bröt ut i torsdags i Almériaprovinsen. 13 personer har dött och ett område på runt 7 000 hektar har förstörts.

– Det är bara ren förödelse, fullständig förödelse, säger 60-årige britten James Shellingford i byn Bédar där flera av dödsoffren hittades.

Jane, som också är från Storbritannien, berättar för El Mundo hur hon försökte fly från lågorna. Hon riktar kritik mot myndigheternas evakueringsinformation, som hon menar var för knapphändig.

– Vi visste inte vilken väg vi skulle ta och plötsligt stod vi framför lågorna.