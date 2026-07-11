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Det brandhärjade området i Bédar. (Gregorio Marrero /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Brittiskt par hittades i ravin – var svårt brända

Av Joel Malmén
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Ett brittiskt par hittades i en ravin efter den dödliga skogsbranden i spanska Bédar, rapporterar Reuters.

Tidigt på fredagsmorgonen genomsökte räddningsarbetare det brända landskapet när de hörde ett ljud på avstånd.

Efter att ha klättrat ner för en bergssida hittade de paret. Båda var halvt medvetslösa och hade svåra brännskador över 40 procent av kroppen.

– Att lyckas ropa till oss i det skick de var i krävde en enorm ansträngning. Vi kommer aldrig glömma deras överraskade och känslosamma ansiktsuttryck, säger räddningsarbetaren Rafael Zea.

Paret tros ha varit ute på vandringstur när de överraskades av lågorna.

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