Dödliga branden i Spanien börjar kunna bekämpas
Gynnsamt väder med mindre vind och högre luftfuktighet har underlättat släckningsarbetet i spanska Los Gallardos, rapporterar AFP.
För första gången sedan branden bröt ut i torsdags har brandmännen kunnat komma åt lågorna direkt.
– En möjlighet uppstod i morse. För första gången kan vi börja tänka på att stabilisera branden, säger Andalusiens krisberedskapschef Antonio Sanz till lokal tv.
Över 6 000 hektar har brunnit, till största del i bergig, otillgänglig terräng. Totalt tolv personer har dött. Fem är svårt skadade, varav en livshotande, och sju saknas.
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