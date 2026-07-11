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Utbränd bil i brandområdet. (Gregorio Marrero /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Dödliga branden i Spanien börjar kunna bekämpas

Av Joel Malmén
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Gynnsamt väder med mindre vind och högre luftfuktighet har underlättat släckningsarbetet i spanska Los Gallardos, rapporterar AFP.

För första gången sedan branden bröt ut i torsdags har brandmännen kunnat komma åt lågorna direkt.

– En möjlighet uppstod i morse. För första gången kan vi börja tänka på att stabilisera branden, säger Andalusiens krisberedskapschef Antonio Sanz till lokal tv.

Över 6 000 hektar har brunnit, till största del i bergig, otillgänglig terräng. Totalt tolv personer har dött. Fem är svårt skadade, varav en livshotande, och sju saknas.

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