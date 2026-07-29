Spanjorer får komma hem – tre dagars värmebölja hotar

Tusentals människor har fått börja återvända hem i de spanska kommunerna runt storbränderna i Madrid och Ávila, rapporterar spanska medier.

Bränderna runt huvudstaden har stabiliserats under natten även om släckningsarbetet fortsätter. En ny värmebölja sveper samtidigt in med temperaturer omkring 38 grader i Madrid-området under onsdagen, torsdagen och fredagen, rapporterar El País.

Madrids regionminister Carlos Novillo, som ansvarar för miljö- och jordbruksfrågor, säger till El Mundo att onsdagen är en ”nyckeldag” för att förhindra att bränderna i regionen blossar upp igen, men att väderförhållandena utgör en ”extremt hög risk” för bakslag.