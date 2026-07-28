”Spelar ingen roll vad man gör, den går inte att släcka”

En brandman startar en kontrollerad brand i Ávila för att hejda skogsbrandens framfart.

Rekordbränderna i Spanien saknar motstycke. Det säger brandmannen Javier García till AP från den omfattande branden i Ávila väster om Madrid.

– Nu handlar det först om att rädda liv, sedan bostäder och därefter skogen, säger han.

Hittills i år har bränderna ödelagt omkring 1 530 kvadratkilometer i Spanien – sex gånger mer än under samma period 2025. Branden i Ávila är dessutom den största i landets historia och har slukat omkring 500 kvadratkilometer, en yta fem gånger större än Barcelona.

Även brandmannen Raúl Guerrero beskriver situationen som unik. Han och hans styrka på 40 personer har tvingats evakuera flera gånger.

– Branden är så intensiv och kraftfull att det inte spelar någon roll vad man gör, den går inte att släcka, säger han.