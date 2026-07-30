Madridbranden kan vara över: ”Nästan inga lågor kvar”

Myndigheterna tycks vara på väg att vinna kampen mot storbranden nära Madrid i Spanien, rapporterar AFP.

Elden har inte spridit sig på flera dagar, och på torsdagsmorgonen finns ”nästan inga lågor kvar”, enligt ett uttalande från provinsen.

Det är dock inte läge att andas ut riktigt än.

”Den meteorologiska risken för bränder är fortfarande väldigt hög, till och med extrem på sina håll”, skriver myndigheterna.