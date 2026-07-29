Ledare: Priset vid pump inte viktigast när Europa brinner

Dagens ledarsidor bjuder på blandade ämnen. Dagens nyheter skriver om avsaknaden av EU-politiska vallöften från partierna – det trots att höstens val kommer avgöra Sveriges EU-politik under de kommande fyra åren.

Expressen skriver om hur den svenska försvarsmakten måste lära av Ukraina och göra svenska stridsledningssystem redo för så kallade E-points. Varje rysk måltavla ger ukrainska soldater poäng att köpa in utrustning, vilket gör att militärens resurser fördelas rättvist till de mest effektiva förbanden. Soldaterna vid fronten vet bäst vad som behövs och ÖB Michael Claesson bör också ge förbanden egna budgetar att köpa ny teknik för, menar tidningen.

Sydsvenskan riktar blicken mot att medier och politiker tycks fastna i plånboksfrågor samtidigt som de stora bränderna härjar på kontinenten. I stället är det dags att ”visa handlingskraft” i klimatfrågan, menar tidningen.

”Är priset vid pump verkligen det viktigaste när Europa står i lågor?”