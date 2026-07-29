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Brandmän bekämpar branden väster om Madrid. Bilden är från den 26 juli. (Manu Fernandez /AP/TT / AP)
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Ledare: Priset vid pump inte viktigast när Europa brinner

Av Louise Cassemar
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Dagens ledarsidor bjuder på blandade ämnen. Dagens nyheter skriver om avsaknaden av EU-politiska vallöften från partierna – det trots att höstens val kommer avgöra Sveriges EU-politik under de kommande fyra åren.

Expressen skriver om hur den svenska försvarsmakten måste lära av Ukraina och göra svenska stridsledningssystem redo för så kallade E-points. Varje rysk måltavla ger ukrainska soldater poäng att köpa in utrustning, vilket gör att militärens resurser fördelas rättvist till de mest effektiva förbanden. Soldaterna vid fronten vet bäst vad som behövs och ÖB Michael Claesson bör också ge förbanden egna budgetar att köpa ny teknik för, menar tidningen.

Sydsvenskan riktar blicken mot att medier och politiker tycks fastna i plånboksfrågor samtidigt som de stora bränderna härjar på kontinenten. I stället är det dags att ”visa handlingskraft” i klimatfrågan, menar tidningen.

”Är priset vid pump verkligen det viktigaste när Europa står i lågor?”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: Vad har Kristersson att vara stolt över?
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Här är riksdagsvalets hemligaste fråga
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Erik Zsiga: Manchesters sak är Sveriges
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

ÖB måste kopiera Ukrainas smarta knep
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Adam Cwejman: Efter Berlin Pride-dådet talar de om allt utom islamismen
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Madina Refoi: Du borde bli lönsam, lille vän
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Europa står i lågor – sluta tjata om priset vid pump.
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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Valet 2026Skogsbränderna i SpanienLedarsvepetLedareKlimat & miljöFörsvarspolitikEU-politik