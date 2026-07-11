40 grader i skolan för brittiska elever: ”Ropade på mamma”

Under värmeböljorna har brittiska elever tvingats ha lektioner i extremt heta klassrum, där temperaturen ibland nått över 40 grader, rapporterar The Guardian. Lärare berättar för tidningen att både elever och personal drabbats av värmeslag, illamående, huvudvärk och svimningar under de varmaste dagarna.

– De vuxna klarade knappt av det, och många av barnen ropade efter sina mammor och pappor. Det blev ingen undervisning – vi försökte bara ta oss igenom dagen så gott vi kunde, säger en grundskollärare.

De flesta skolor i Storbritannien saknar luftkonditionering och är inte anpassade för ett varmare klimat. Undervisningen har därför i stort sett fått ge vika för arbetet med att hålla eleverna svala. Lärare har bland annat sökt sig till skuggiga utrymmen, använt blöta handdukar och ställt fotbad under elevernas bänkar.

Nu kräver fackförbund och klimatorganisationer en nationell plan för att klimatanpassa landets skolor.