Ny värmebölja lamslår Frankrike – Eiffeltornet stänger tidigare
En ny värmebölja väntas nå Frankrike i helgen efter några veckors uppehåll från extremhettan, rapporterar franska medier. Franska vädertjänsten Météo-France har utfärdat röd varning för extrem värme i drygt en tredjedel av landet.
I Paris väntas temperaturer på omkring 35 grader i helgen och under nästa vecka. Flera populära turistattraktioner har därför behövt vidta åtgärder och kommer att stänga tidigare än vanligt. Bland annat stänger Eiffeltornet klockan 16 i stället för vid midnatt. Även Mona Lisas hem, Louvren, får en tidigarelagd stängning.
Även i Italien och Spanien är det extremt varmt under helgen, med temperaturer kring 35 grader.
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