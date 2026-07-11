Familjen låg vid poolen när himlen blev svart: ”Det gick otroligt fort”

Lucinda Curtois och hennes familj hade precis kommit fram till Bédar i södra Spanien när den förödande terrängbranden bröt ut. Det hela gick ”otroligt fort”, säger britten till BBC. I ena stunden låg de i poolen. I nästa stund flydde de lågorna i panik.

Inom loppet av 15 minuter gick diset ovanför bergen över i svart rök och öppna lågor. Familjen slängde sig i bilen och körde ut på huvudvägen. När de passerade en krök var branden plötsligt mitt framför dem och de tvingades vända om.

– Det var nästan som ett svampmoln av rök, det var som att en bomb detonerat, berättar Lucinda Curtois och tillägger att de en halvtimme senare nådde fram till ett evakueringshotell.

12 personer har bekräftats döda i bränderna. Dean Taylor bor i området och säger till AP att han med nöd och näppe lyckades lämna området via mindre vägar.

– Det är en mycket sorglig dag, eller hur? Det är verkligen förödande, säger han.