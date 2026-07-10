Skogsväg blev dödsfälla när brandoffer försökte fly

Flera av offren för skogsbranden i spanska Las Gallardos försökte fly via en skogsväg som slutade i en återvändsgränd, rapporterar El Mundo. Sex bilar, varav flera helt utbrända, och en motorcykel har hittats på vägen.

”Det är svårt att beskriva hur ödelagt landskapet är. Allt runtomkring är grått och bränt”, skriver tidningens reporter som besökt vägen i kommunen Bédar.

Minst tolv personer har bekräftats döda och åtta skadats, varav fyra allvarligt. 23 personer saknas. Flera av de döda tros vara turister, däribland britter.

En felande kraftledning i ett vägdike orsakade branden, enligt myndigheternas utredning. Vindstyrkor på upp till 14 meter per sekund gjorde att elden spred sig snabbt. Totalt 4 000 hektar har brunnit och över 1 100 personer evakuerats.