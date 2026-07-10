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At least 12 dead in Spain wildfire as fire rages near Los Gallardos
Extremvädret i Europa

Skogsväg blev dödsfälla när brandoffer försökte fly

Av Joel Malmén
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Flera av offren för skogsbranden i spanska Las Gallardos försökte fly via en skogsväg som slutade i en återvändsgränd, rapporterar El Mundo. Sex bilar, varav flera helt utbrända, och en motorcykel har hittats på vägen.

”Det är svårt att beskriva hur ödelagt landskapet är. Allt runtomkring är grått och bränt”, skriver tidningens reporter som besökt vägen i kommunen Bédar.

Minst tolv personer har bekräftats döda och åtta skadats, varav fyra allvarligt. 23 personer saknas. Flera av de döda tros vara turister, däribland britter.

En felande kraftledning i ett vägdike orsakade branden, enligt myndigheternas utredning. Vindstyrkor på upp till 14 meter per sekund gjorde att elden spred sig snabbt. Totalt 4 000 hektar har brunnit och över 1 100 personer evakuerats.

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Kraftledningen tros ha fallit ner (spanska)
elpais.com
En av bilarna har spanska regplåtar (spanska)
www.elmundo.es
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