Borgmästaren: ”Det ser ut som att en bomb slagit ner”

Branden i spanska Los Gallardos är vid lunchtid på fredagen ännu inte under kontroll. På videor från platsen syns hur det brinner med öppna lågor längs vägar och berg. Svart rök täcker himlen.

– Det ser ut som att en bomb slagit ner, säger borgmästaren Francisco Miguel Reyes till tidningen El País.

Branden är den dödligaste någonsin i Andalusien, rapporterar El Mundo. Elva personer har hittills bekräftats döda. De materiella skadorna i området är omfattande.

– Vi visste att det skulle bli en svår sommar, men vi förväntade oss aldrig en brand av denna omfattning, säger regionalpolitikern Juanmo Moreno till El Mundo.

Det brandhärjade området är populärt bland turister men det finns ingen kännedom om att svenskar befinner sig i området, uppger UD för TT.