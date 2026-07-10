ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
At least 12 dead and dozens missing in Spain wildfire
Extremvädret i Europa

Borgmästaren: ”Det ser ut som att en bomb slagit ner”

Av Ebba Örn
Publicerad:

Branden i spanska Los Gallardos är vid lunchtid på fredagen ännu inte under kontroll. På videor från platsen syns hur det brinner med öppna lågor längs vägar och berg. Svart rök täcker himlen.

– Det ser ut som att en bomb slagit ner, säger borgmästaren Francisco Miguel Reyes till tidningen El País.

Branden är den dödligaste någonsin i Andalusien, rapporterar El Mundo. Elva personer har hittills bekräftats döda. De materiella skadorna i området är omfattande.

– Vi visste att det skulle bli en svår sommar, men vi förväntade oss aldrig en brand av denna omfattning, säger regionalpolitikern Juanmo Moreno till El Mundo.

Det brandhärjade området är populärt bland turister men det finns ingen kännedom om att svenskar befinner sig i området, uppger UD för TT.

Omni förklararSkolor, elnät och vård – så klarar Sverige en ihållande värmebölja

Omni Mer
En av de döda är spanjor, övriga tros vara turister (spanska)
elpais.com
Terrängen är svårtillgänglig (spanska)
www.elmundo.es
Några av de döda har hittats i bilar som slukats av bränderna
BBC
Myndigheterna meddelade i morse att tolv personer är döda men skrev sedan ner siffran till elva
AFP  · Ofta betalvägg
Ett tiotal är döda och många saknas efter bränderna
TT
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen