Eurostars nya tåg ska klara 55-gradigt Europa

Tågbolaget Eurostar uppgraderar sin beställning av nya dubbeldäckartåg så att de ska klara temperaturer på upp till 55 grader, rapporterar The Telegraph.

Beslutet har fattats efter sommarens rekordvärme i Frankrike och motiveras med att tågen ska vara i drift i omkring 30 år, då extremhetta väntas bli vanligare.

– Vi tror att temperaturen kan nå de nivåerna år 2060, även i Storbritannien, säger Eurostarchefen Gwendoline Cazenave och tillägger att tågen blir dyrare att köpa in men att det är värt det.