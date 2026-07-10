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Eurostartåg/En kvinna i Köpenhamn fläktar sig med solfjäder i värmen. (Shutterstock/TT)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Eurostars nya tåg ska klara 55-gradigt Europa

Av Helena Sällström
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Tågbolaget Eurostar uppgraderar sin beställning av nya dubbeldäckartåg så att de ska klara temperaturer på upp till 55 grader, rapporterar The Telegraph.

Beslutet har fattats efter sommarens rekordvärme i Frankrike och motiveras med att tågen ska vara i drift i omkring 30 år, då extremhetta väntas bli vanligare.

– Vi tror att temperaturen kan nå de nivåerna år 2060, även i Storbritannien, säger Eurostarchefen Gwendoline Cazenave och tillägger att tågen blir dyrare att köpa in men att det är värt det.

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”Sahara-tågen” ska bland annat ha bättre luftkonditionering
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Bolaget har uppgraderat en tidigare beställning
Financial Times  · Ofta betalvägg
Eurostars tåg knyter ihop Storbritannien med övriga Västeuropa
www.thetimes.com
De första tågen väntas levereras i början av 2030-talet
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Varmaste juni någonsin för västra Europa (9 juli)
www.theguardian.com
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