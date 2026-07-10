Eurostars nya tåg ska klara 55-gradigt Europa
Tågbolaget Eurostar uppgraderar sin beställning av nya dubbeldäckartåg så att de ska klara temperaturer på upp till 55 grader, rapporterar The Telegraph.
Beslutet har fattats efter sommarens rekordvärme i Frankrike och motiveras med att tågen ska vara i drift i omkring 30 år, då extremhetta väntas bli vanligare.
– Vi tror att temperaturen kan nå de nivåerna år 2060, även i Storbritannien, säger Eurostarchefen Gwendoline Cazenave och tillägger att tågen blir dyrare att köpa in men att det är värt det.
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