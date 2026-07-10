Tolv döda i skogsbrand i Spanien
Minst tolv personer har dött i en skogsbrand nära staden Almería i södra Spanien, uppger lokala myndigheter. Ytterligare flera personer är skadade.
Det är ännu inte klarlagt vad som orsakat branden, men enligt vittnesuppgifter startade den när en kraftledning föll ner och satte den torra marken i brand.
”Enorm sorg och förtvivlan inför de fruktansvärda konsekvenserna av branden”, skriver Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på X.
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