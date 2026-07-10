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Arkivbild från skogsbrand i Spanien 2025. Illustrationsbild. EJ från Almería. (AP)
Extremvädret i Europa

Tolv döda i skogsbrand i Spanien

Av Ebba Örn
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Minst tolv personer har dött i en skogsbrand nära staden Almería i södra Spanien, uppger lokala myndigheter. Ytterligare flera personer är skadade.

Det är ännu inte klarlagt vad som orsakat branden, men enligt vittnesuppgifter startade den när en kraftledning föll ner och satte den torra marken i brand.

”Enorm sorg och förtvivlan inför de fruktansvärda konsekvenserna av branden”, skriver Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på X.

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Några av de döda ska ha hittats i bilar som slukats av bränderna
BBC
Det är värmebölja i Spanien
TT
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