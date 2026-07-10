Hundratals kämpar för att stoppa brandens framfart
Branden i närheten av Almería i södra Spanien sprider sig snabbt i den torra terrängen och på fredagen arbetar flera hundra brandmän för att släcka lågorna, rapporterar El Pais.
Omkring 200 personer från den militära räddningsenheten bistår i släckningsarbetet, som beskrivs som mycket komplicerat. Starka vindar, svår terräng och många utspridda hus försvårar insatserna.
– Det finns hus överallt, säger ministern Antonio Sanz.
Människor i området uppmanas att hålla sig inomhus. Elva personer har bekräftats döda och samtliga tycks ha dött efter att de försökt fly lågorna.
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