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Bild på brandman i Los Gallardos. (/AP/TT)
Extremvädret i Europa

Hundratals kämpar för att stoppa brandens framfart

Av Ebba Örn
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Branden i närheten av Almería i södra Spanien sprider sig snabbt i den torra terrängen och på fredagen arbetar flera hundra brandmän för att släcka lågorna, rapporterar El Pais.

Omkring 200 personer från den militära räddningsenheten bistår i släckningsarbetet, som beskrivs som mycket komplicerat. Starka vindar, svår terräng och många utspridda hus försvårar insatserna.

– Det finns hus överallt, säger ministern Antonio Sanz.

Människor i området uppmanas att hålla sig inomhus. Elva personer har bekräftats döda och samtliga tycks ha dött efter att de försökt fly lågorna.

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En av de döda är spanjor, övriga tros vara turister (spanska)
elpais.com
Några av de döda ska ha hittats i bilar som slukats av bränderna
BBC
Myndigheterna meddelade i morse att tolv personer är döda men skrev sedan ner siffran till elva
AFP  · Ofta betalvägg
Det är värmebölja i Spanien
TT
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Extremvädret i EuropaSpanienEuropa