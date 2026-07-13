Stor skogsbrand nära Paris – motorväg delvis stängd

En omfattande skogsbrand rasar i Fontainebleauskogen, omkring sex mil sydost om Paris, rapporterar AFP. Elden har hittills spridit sig över 800 hektar och tvingat fram evakueringar i byn Vaudoue samt delvis stängt motorvägen A6. Även järnvägstrafiken är påverkad.

Omkring 400 brandmän bekämpar lågorna med stöd av två släckningshelikoptrar och ett observationsflygplan.

– Målet är att rädda liv och egendom, säger Eric Brocardi vid Frankrikes brandförbund.

Frankrike upplever sin tredje värmebölja sedan maj, vilket ökar risken för bränder. Inrikesminister Laurent Nunez uppger att 17 000 hektar redan har brunnit i år, dubbelt så mycket som vid samma tid i fjol.