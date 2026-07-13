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KlimathotetExtremvädret i Europa

Stor skogsbrand nära Paris – motorväg delvis stängd

Av Anders Hovne
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En omfattande skogsbrand rasar i Fontainebleauskogen, omkring sex mil sydost om Paris, rapporterar AFP. Elden har hittills spridit sig över 800 hektar och tvingat fram evakueringar i byn Vaudoue samt delvis stängt motorvägen A6. Även järnvägstrafiken är påverkad.

Omkring 400 brandmän bekämpar lågorna med stöd av två släckningshelikoptrar och ett observationsflygplan.

– Målet är att rädda liv och egendom, säger Eric Brocardi vid Frankrikes brandförbund.

Frankrike upplever sin tredje värmebölja sedan maj, vilket ökar risken för bränder. Inrikesminister Laurent Nunez uppger att 17 000 hektar redan har brunnit i år, dubbelt så mycket som vid samma tid i fjol.

Branden beskrivs som ”exceptionellt stor”
AFP  · Ofta betalvägg
Branden sprider sig snabbt
www.france24.com
A6 är en av landets största motorvägar
BBC
Enligt forskare har den globala uppvärmningen förstärkt värmeböljorna
www.theguardian.com
Le Figaro rapporterar löpande (franska)
live · www.lefigaro.fr
Le Figaro rapporterar löpande
www.lefigaro.fr

Fontainebleau

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