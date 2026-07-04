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Vice President JD Vance Delivers Remarks Aboard the USS Kearsarge in New York Harbor, NY
Firandet av USA:s 250-årsdag

JD Vance svingar mot USA:s kritiker i 4 juli-tal

Av Joel Malmén
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I ett tal på USA:s 250-årsdag riktar vicepresident JD Vance en känga mot landets kritiker, rapporterar AFP.

Ombord på krigsfartyget USS Kearsarge utanför New York säger Vance att många under dagen kommer att prata ”inte om vår nationella storhet, utan om våra nationella brister”.

– De pratar om USA:s synder med ilskan och ivern hos en eldfängd predikant, utan någon av den nåd och förlåtelse som måste finnas i den kristna tron, säger han.

Dessa kritiker ”missförstår USA:s väsen”, tillägger han.

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