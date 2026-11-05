En supporter håller upp en skylt med Jesus de Miguels namn och bild.

Jesus de Miguels familj har uttalat sig för första gången efter fotbollsspelarens död i början av veckan. I ett uttalande skriver de att 30-åringen lämnar ett tomrum som är omöjligt att fylla. Man tackar samtidigt alla som sörjer tillsammans med dem.

”Tack för att ni älskade honom, för att ni minns honom och för att ni står vid vår sida.”

Teneriffaspelaren fick ett knä i bröstet i samband med en kollision med FC Andorras målvakt i måndagskväll. Han dog senare på sjukhus till följd av sina skador.