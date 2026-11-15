Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov tvingade den dåvarande brittiske utrikesministern Boris Johnson att dricka stora mängder vodka under en lunch i Moskva 2017. Det säger Johnson i ett klipp som tyska Bild refererar till.

Dessutom, säger han, skedde det framför en ”väldigt varm” brasa.

– Det var som ett straff från den viktorianska skolan. Det var hemskt, och vi kom ingenstans.

Det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova förnekar att det var så det gick till, och menar att det snarare var Johnson som bad om att få glaset påfyllt.