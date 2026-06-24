Jonas Bonniers hemlighet golvar inte recensenterna

Recensenterna trillar inte av pallen över Jonas Bonniers stora avslöjande i sitt sommarprogram, det vill säga att det är han som ligger bakom den litterära pseudonymen Tim Davys. Men inom förlagsbranschen är det förmodligen braskande nyheter, skriver GP:s Caroline Widenheim.

”Tim Davys är nämligen fram till nu den enda svenska pseudonymen utöver Bo Baldersson som aldrig avslöjats.”

Kristian Ekenberg orkar inte ens rycka på axlarna i Expressen.

”Ett namn som jag bara vagt kan erinra mig, och då ägnar jag ändå delvis mina dagar åt att vara litteraturkritiker.”

Men DN:s Niklas Wahllöf gillar det han hör och slår vad om att Jonas Bonniers sommarprogram blir årets mest googlade.

Bonnier beskriver uppväxten inom förlagsklanen i början av 1960-talet, om sin önskan att bli författare och om åren som vice vd på just Bonnier-förlagen. Det är personligt utan att bli smetigt, skriver Niklas Wahllöf.

”Det här är en trevlig karl som vet att bygga etos.”