Jonas Falk åtalas för smuggling av flera ton kokain
Efter att ha suttit häktad i nästan ett år åtalas Jonas Falk nu för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott, rapporterar Ekot. Brotten ska ha begåtts i Sydamerika och Sydeuropa under 2021 och 2022.
När Falk häktades uppgav åklagaren att det rörde sig om smuggling av över 2,5 ton kokain. Bevisningen mot Falk – som hittills har nekat till brott – ska enligt åklagaren till stor del bygga på kommunikation i krypterade appar.
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