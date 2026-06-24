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Till vänster är en bild från häktningsförhandlingen mot Jonas Falk i juni 2025. Till höger syns Falk i samband med att han grips av colombiansk polis i december 2010. (Henrik Montgomery/TT, DAS/TT)
Narkotikaåtalet mot Jonas Falk

Jonas Falk åtalas för smuggling av flera ton kokain

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Efter att ha suttit häktad i nästan ett år åtalas Jonas Falk nu för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott, rapporterar Ekot. Brotten ska ha begåtts i Sydamerika och Sydeuropa under 2021 och 2022.

När Falk häktades uppgav åklagaren att det rörde sig om smuggling av över 2,5 ton kokain. Bevisningen mot Falk – som hittills har nekat till brott – ska enligt åklagaren till stor del bygga på kommunikation i krypterade appar.

Beskrivs som ”en av Sveriges mest uppmärksammade kriminella”
Sveriges Radio
I fjol dömdes Falk för inblandning i en utpressningshärva
Sveriges Radio
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