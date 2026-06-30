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Försvarsminister Pål Jonson (M). (Lars Schröder/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Försvarets framtid

Jonson: Ukraina får ett betydligt starkare försvar

Av Aron Sigblad
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Det står nu klart att Sverige skänker 16 Gripen C/D samtidigt som Ukraina köper 16 Gripen E.

Försvarsminister Pål Jonson träffade president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv på tisdagen för att underteckna avtalet.

– Ukraina kommer att få ett betydligt starkare luftförsvar tack vare Gripenplanen, säger han till DN.

Enligt Saab är affären värd närmare 25 miljarder kronor.

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