Jonson: Ukraina får ett betydligt starkare försvar
Det står nu klart att Sverige skänker 16 Gripen C/D samtidigt som Ukraina köper 16 Gripen E.
Försvarsminister Pål Jonson träffade president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv på tisdagen för att underteckna avtalet.
– Ukraina kommer att få ett betydligt starkare luftförsvar tack vare Gripenplanen, säger han till DN.
Enligt Saab är affären värd närmare 25 miljarder kronor.
Läs tidigare
Just nu upplåst för alla
Stödet till Ukraina • Kontext
Sverige stöttar Ukraina med stora summor för att hjälpa landet att försvara sig självt – och hela Europa. Men än så länge har regeringen inte velat utlova svenska soldater i en framtida fredsbevarande styrka.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen