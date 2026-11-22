Jorden har en tillfällig mini-måne vid namn 2026 QQ8, rapporterar CNN. I april fångade jordens gravitation upp den lilla asteroiden, som är cirka två meter i diameter.

Asteroiden är så pass liten och svag att det har tagit tid för forskarna att slå fast att det inte handlar om en gammal satellit. Den kommer att stanna kvar i omloppsbanan fram till början av december, innan den fortsätter sin bana runt solen, tror forskare.

Det är inte ovanligt att objekt fångas upp av jordens gravitation. Asteroiden 2020 CD3 cirkulerade i vår omloppsbana i nästan tre år, innan den lämnade 2020. Men de flesta märker vi inte ens av.

– Ofta är de lite för långt bort och de susar också omkring ganska snabbt ur vår synvinkel. Båda dessa saker gör det verkligen svårt för nuvarande undersökningar att se dem, säger Matthew Payne, chef för Minor Planet Center.