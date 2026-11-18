Voyager 1 historisk – är nu ett ljusdygn från jorden
Vid lunchtid i dag passerade Voyager 1 ännu en milstolpe. Den obemannade rymdsonden – som skickades i väg av Nasa i september 1977 – befinner sig nu ett ljusdygn från jorden, rapporterar flera medier.
Trots att mycket av utrustningen stängts av för att spara el går det fortfarande att kommunicera med rymdsonden. Och trots att den färdats i 61 000 kilometer i timmen i nästan 50 år befinner den sig ”bara” 25,9 miljarder kilometer från jorden. Först om cirka 30 000 år skulle den lämna solsystemet.
– De enorma avstånden i universum blir väldigt konkreta här, säger Jonas Appelberg, kommunikatör på Rymdstyrelsen, till TT.
bakgrund
Voyager 1
Wikipedia (sv)
Voyager 1 är en obemannad rymdsond inom Voyagerprogrammet, som skickades upp i rymden av Nasa den 5 september 1977, med en Titan 3E Centaur-raket. Farkosten är det av människan tillverkade föremål som befinner sig längst bort från jorden. Den är identisk med systersonden Voyager 2. Båda farkosterna sändes ut för att undersöka planeter i solsystemet och sände tillbaka bilder och mätdata som helt har förändrat synen på våra grannplaneter. Bland annat har den av Voyager 1 tagna bilden Bleka blå pricken fått stor uppmärksamhet. Bland Voyager 1:s främsta upptäckter räknas Jupitermånen Ios aktiva vulkaner. Upptäckten var oväntad eftersom inga spår av vulkanismen hade märkts från jordbaserade observationer eller de tidigare förbipasserande sonderna Pioneer 10 och Pioneer 11. Voyager 1 tog de första närbilderna av Jupiters och Saturnus månar, och upptäckte nya ringar kring båda jätteplaneterna. Sonden avslöjade även att Stora röda fläcken på Jupiter var ett enormt stormsystem. När Voyager 1 närmade sig Saturnus största måne Titan ändrades dess kurs för att göra en nära passage. Voyager 1 saknade tillräckliga instrument för att genomtränga Titans oväntat täta atmosfär. Kursändringen medförde även att sonden inte kunde styras förbi någon av de yttre himlakropparna Uranus och Neptunus. En förbiflygning av dessa gjordes dock av Voyager 2.
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