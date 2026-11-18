Vid lunchtid i dag passerade Voyager 1 ännu en milstolpe. Den obemannade rymdsonden – som skickades i väg av Nasa i september 1977 – befinner sig nu ett ljusdygn från jorden, rapporterar flera medier.

Trots att mycket av utrustningen stängts av för att spara el går det fortfarande att kommunicera med rymdsonden. Och trots att den färdats i 61 000 kilometer i timmen i nästan 50 år befinner den sig ”bara” 25,9 miljarder kilometer från jorden. Först om cirka 30 000 år skulle den lämna solsystemet.

– De enorma avstånden i universum blir väldigt konkreta här, säger Jonas Appelberg, kommunikatör på Rymdstyrelsen, till TT.