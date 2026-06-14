Junikylan kan övergå i pangväder till midsommar

Det ser ut att bli en varm midsommarhelg, skriver DN. I södra Sverige kan det bli 20–25 grader vid midsommarstången, och på lördag väntas riktiga högsommartemperaturer på uppåt 30 grader.

Men midsommarveckan inleds desto kyligare med ett lågtryck som lägger sig över Östersjön. Det blir ovanligt kallt för årstiden, säger SMHI:s meteorolog Magnus Nilsson Sangrud till Mitt i Stockholm.

– Man ska vara glad att det inte är midsommar på måndag om man säger så, säger Nilsson Sangrud.

Även på Gotland blir det blött i veckan, men framåt helgen väntar ”halvstabilt väder”, enligt SMHI-meteorologen Max Lindberg Stoltz till Helagotland.

– Som det ser ut nu så är det uppehåll under hela midsommarafton faktiskt, säger Lindberg Stoltz.