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Matchen har börjat med hög intensitet. (Manu Fernandez /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Just nu: Senegal tar ledningen mot Belgien

Av Daniel Persson
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BEL–SEN 0–1 | Senegal öppnar målskyttet i kvällens VM-match mot Belgien. Målet kom till efter ett inlägg som Ismaila Sarr kom högst på, träffade stolpen, och varpå Habib Diarra kunde peta in returen i mål.

Målet kom som en följd av flera chanser som Senegal skapat mot ett hittills mer försiktigt Belgien. Just nu är det vätskepaus och Belgien, som haft svårt att hålla boll – med ett 33 procentigt bollinnehav – har en del att fungera över.

– Fortsätter det så här blir det en jobbig dag eller kväll för Belgien, säger TV4:s expertkommentator Jonas Olsson.

Matchfakta: Belgien–Senegal 0–1

0–1 Habib Diarra (24)

Laguppställningarna (avspark klockan 22)

Belgien (4–3–3):

Thibaut Courtois – Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper, Timothy Castagne – Kevin de Bruyne, Youri Tielemans, Hans Vanaken – Leandro Trossard, Jeremy Doku, Charles de Keteelaere.

Senegal (3–4–3):

Mory Diaw – Ismail Jacobs, Krepin Diatta, Moussa Niakhate – Idrissa Gana Gueye, Pathe Ciss, Babib Diarra, Pape Gueye – Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr.

Se matchen på TV4
www.tv4play.se
Radiosporten sänder live
Sveriges Radio
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www.fifa.com
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Fotbolls-VMSlutspelet