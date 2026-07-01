Just nu: Senegal tar ledningen mot Belgien

BEL–SEN 0–1 | Senegal öppnar målskyttet i kvällens VM-match mot Belgien. Målet kom till efter ett inlägg som Ismaila Sarr kom högst på, träffade stolpen, och varpå Habib Diarra kunde peta in returen i mål.

Målet kom som en följd av flera chanser som Senegal skapat mot ett hittills mer försiktigt Belgien. Just nu är det vätskepaus och Belgien, som haft svårt att hålla boll – med ett 33 procentigt bollinnehav – har en del att fungera över.

– Fortsätter det så här blir det en jobbig dag eller kväll för Belgien, säger TV4:s expertkommentator Jonas Olsson.