Just nu: Senegal tar ledningen mot Belgien
BEL–SEN 0–1 | Senegal öppnar målskyttet i kvällens VM-match mot Belgien. Målet kom till efter ett inlägg som Ismaila Sarr kom högst på, träffade stolpen, och varpå Habib Diarra kunde peta in returen i mål.
Målet kom som en följd av flera chanser som Senegal skapat mot ett hittills mer försiktigt Belgien. Just nu är det vätskepaus och Belgien, som haft svårt att hålla boll – med ett 33 procentigt bollinnehav – har en del att fungera över.
– Fortsätter det så här blir det en jobbig dag eller kväll för Belgien, säger TV4:s expertkommentator Jonas Olsson.
Matchfakta: Belgien–Senegal 0–1
0–1 Habib Diarra (24)
Laguppställningarna (avspark klockan 22)
Belgien (4–3–3):
Thibaut Courtois – Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper, Timothy Castagne – Kevin de Bruyne, Youri Tielemans, Hans Vanaken – Leandro Trossard, Jeremy Doku, Charles de Keteelaere.
Senegal (3–4–3):
Mory Diaw – Ismail Jacobs, Krepin Diatta, Moussa Niakhate – Idrissa Gana Gueye, Pathe Ciss, Babib Diarra, Pape Gueye – Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr.