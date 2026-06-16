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Les Bleus gjorde ingen besviken – även om det inledningsvis verkade luta åt det hållet. (Frank Franklin II /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Frankrike starkast i mötet med Senegal

Av Daniel Persson
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En chansfattig start följdes av raka motsatsen när Frankrike på tisdagskvällen vann mot Senegal med 3–1 i fotbolls-VM.

De nederlagstippade senegaleserna gick ut hårt och var närmast ett ledningsmål i första halvlek. Fransoserna verkade dock ha tagit upplevelsen de första 45 minuterna på rätt sätt. I andra halvlek kom de åtminstone ut betydligt starkare. Storstjärnan Kylian Mbappé stod för två mål och Bradley Barcola för ett när Senegal pulveriserades.

I och med målen blev Mbappé också historisk med 14 mål på 15 VM-matcher, vilket är fler än vad både Pelé och Lionel Messi mäktat med i sina respektive karriärer.

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Fotbolls-VMGruppspeletKylian MbappéFotboll