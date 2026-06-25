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Konsument med shoppingkasse från H&M. Illustrationsbild. (Mickan Mörk/TT)
Rapportfloden

H&M:s vinst klart lägre än väntat efter engångssmäll

Av Andreas Victorzon
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Klädjätten H&M:s vinst var klart lägre än väntat under det andra kvartalet, visar morgonens delårsrapport. Utvecklingen förklaras av engångskostnader på 679 miljoner kronor för att förbättra organisationen och modebolagets förmåga att möta kundernas behov snabbare.

Rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – ökade något, men mindre än analytikerna hade räknat med, på grund av engångsposten.

– Vårt långsiktiga arbete har stärkt lönsamheten och ger oss goda möjligheter att skapa ännu mer värde för våra kunder, säger vd Daniel Ervér i ett pressmeddelande.

Omsättningen minskade samtidigt något mer än väntat.

Andra kvartalet 2026

Omsättning: 54828 miljoner kr
Väntat (Infront): 55 142 miljoner kr
2025: 56 714 miljoner kr

Rörelseresultat: 5913 miljoner kr
Väntat (Infront): 6 384 miljoner kr
2025: 5 914 miljoner kr

Rörelsemarginal: 10,8 procent
Väntat (Infront): 11,6 procent
2025: 10,4 procent

H&M:s delår
pressmeddelande · mfn.se
H&M spår försäljning i juni i nivå med i fjol
Direkt  · Ofta betalvägg
Valutajusterat minskade varulagret med 2 procent
Direkt  · Ofta betalvägg
H&M väntas redovisa 6 384 miljoner kronor i rörelseresultat
borsvarlden.com
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