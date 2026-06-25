H&M:s vinst klart lägre än väntat efter engångssmäll

Klädjätten H&M:s vinst var klart lägre än väntat under det andra kvartalet, visar morgonens delårsrapport. Utvecklingen förklaras av engångskostnader på 679 miljoner kronor för att förbättra organisationen och modebolagets förmåga att möta kundernas behov snabbare.

Rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – ökade något, men mindre än analytikerna hade räknat med, på grund av engångsposten.

– Vårt långsiktiga arbete har stärkt lönsamheten och ger oss goda möjligheter att skapa ännu mer värde för våra kunder, säger vd Daniel Ervér i ett pressmeddelande.

Omsättningen minskade samtidigt något mer än väntat.