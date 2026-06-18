Skistars vinst minskar – är ändå högre än väntat

Turismbolaget Skistars vinst backade med 8 procent under det gångna kvartalet jämfört med samma period i fjol, visar morgonens delårsrapport. Det var ändå bättre än väntat, skriver DI.

Nettoomsättningen ökade samtidigt med cirka 5 procent, vilket låg i linje med analytikernas prognoser.

Samtidigt framhåller Skistar att antalet bokade nätter i anläggningarna för den kommande vintersäsongen har ökat med 3 procent jämfört med samma tidpunkt för ett år sedan.

– Vi konstaterar att vintersäsongen återigen levererade stabilt med en ökning av antalet sålda skiddagar, säger vd:n Stefan Sjöstrand i ett pressmeddelande.