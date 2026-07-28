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Fordonsteknikern Kevin Zepernick monterar en Ford Expedition i april 2025. (Carolyn Kaster / AP)
Rapportfloden

Oväntat starkt från fordonsjätten Ford

Av Magnus Eriksson
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Den amerikanska fordonskoncernen Ford redovisar ett justerat resultat per aktie på 0,42 dollar för det andra kvartalet. Analytikernas förväntningar var ett resultat på 0,35 dollar per aktie, enligt en snittprognos från S&P Global Market Intelligence. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Försäljningen på 48,3 miljarder dollar slog förväntningarna med råge.

Bolaget höjer sin helårsprognos för det justerade ebit-resultatet till intervallet 10–11 miljarder dollar från tidigare 8,5–10,5 miljarder dollar.

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