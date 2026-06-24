Micron slår förväntningarna – aktien rusar i efterhandeln

Den amerikanska halvledarjätten och kursraketen Microns intäkter och justerade resultat per aktie rusar i tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

Intäkterna steg hela 346 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol till 41,46 miljarder dollar, klart bättre än väntat. Även det justerade resultatet per aktie slog förväntningarna med råge, upp nära 1 400 procent.

Samtidigt räknar bolaget med en omsättning på omkring 50 miljarder dollar i fjärde kvartalet. Det är klart högre än analytikernas snittprognos på 43,58 miljarder dollar, enligt LSEG.

För det justerade resultatet per aktie spår bolaget 29–32 dollar, även det högre än snittestimaten på 25,43 dollar.

Micron är tillsammans med sydkoreanska Samsung Electronics och SK Hynix en av världens största minnestillverkare. Aktien stiger nära 16 procent i efterhandeln.