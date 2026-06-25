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Besökare vid Samsung-monter i Seoul. Arkivbild. (Ahn Young-joon /AP/TT / AP)
Rapportfloden

Asiatiska jättarna hakar på Microns rapportrally

Av Andreas Victorzon
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Den amerikanska AI-raketen Microns urstarka delårsrapport och prognos framåt lyfter de sydkoreanska rivalerna SK Hynix och Samsung på börsen under torsdagen.

Minneschiptillverkarens intäkter ökade med 74 procent jämfört med föregående kvartal.

“Det talar för att även SK Hynix och Samsung Electronics kan uppvisa liknande intäktslyft”, skriver Bloombergs ekonomer i en kommentar.

Micron, Samsung och SK Hynix tillhör världens största minnestillverkare. Micron rusade 16 procent i efterhandeln efter onsdagskvällens rapport, medan Samsung och Hynix stiger 5 respektive 12 procent på Seoulbörsen under morgonen.

Strateg: Micron har påmint investerare att minnes- och AI-rallyt är här för att stanna
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Micron slog förväntningarna – aktien rusade 16 procent i efterhandeln
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RapportflodenMicron TechnologyWall StreetSamsungArtificiell intelligensAsienSydkoreaSK Hynix