Asiatiska jättarna hakar på Microns rapportrally

Den amerikanska AI-raketen Microns urstarka delårsrapport och prognos framåt lyfter de sydkoreanska rivalerna SK Hynix och Samsung på börsen under torsdagen.

Minneschiptillverkarens intäkter ökade med 74 procent jämfört med föregående kvartal.

“Det talar för att även SK Hynix och Samsung Electronics kan uppvisa liknande intäktslyft”, skriver Bloombergs ekonomer i en kommentar.

Micron, Samsung och SK Hynix tillhör världens största minnestillverkare. Micron rusade 16 procent i efterhandeln efter onsdagskvällens rapport, medan Samsung och Hynix stiger 5 respektive 12 procent på Seoulbörsen under morgonen.