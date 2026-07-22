SCA:s resultat sjunker som förväntat

Skogsbolaget SCA:s ebitda-resultat blev 1 303 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebitda-resultat på 1 307 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser inför rapporten.

Rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – uppgick till 25,3 procent. Väntat var 25,5 procent.

Omsättningen uppgick till 5 153 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 5 121 miljoner kronor.

”Höga drivmedelspriser på grund av konflikten i Mellanöstern påverkade resultatet inom skogs- och industrisegmenten negativt, men bidrog till ett rekordresultat inom segment Förnybar energi”, skriver SCA i rapporten.