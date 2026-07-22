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SCA:s vd Ulf Larsson. Arkivbild. (Jakob Åkersten Brodén/TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

SCA:s resultat sjunker som förväntat

Av Magnus Eriksson
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Skogsbolaget SCA:s ebitda-resultat blev 1 303 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebitda-resultat på 1 307 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser inför rapporten.

Rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – uppgick till 25,3 procent. Väntat var 25,5 procent.

Omsättningen uppgick till 5 153 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 5 121 miljoner kronor.

”Höga drivmedelspriser på grund av konflikten i Mellanöstern påverkade resultatet inom skogs- och industrisegmenten negativt, men bidrog till ett rekordresultat inom segment Förnybar energi”, skriver SCA i rapporten.

Andra kvartalet 2026

Omsättning: 5 153 miljoner kr
Väntat (Infront): miljoner kr
2025: 5 380 miljoner kr

Rörelseresultat: 1 303 miljoner kr
Väntat (Infront): miljoner kr
2025: 2 033 miljoner kr

SCA krymper som väntat
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
SCA: Vinst före skatt lite lägre än förväntat
Direkt  · Ofta betalvägg
Läs delårsrapporten från SCA här
mfn.se
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