Teslas vinst sjunker – billigare bilar och dyrare AI tynger

Elbilstillverkaren Teslas vinst minskade oväntat i det andra kvartalet. Analytiker hade räknat med en ökning på 27 procent jämfört med samma period i fjol. I stället minskade vinsten med 18 procent, trots rekordhöga fordonsleveranser.

Även lönsamheten försämrades något och bruttomarginalen sjönk till 16,8 procent. Tesla pekar bland annat på lägre snittpriser på bilar och högre AI-kostnader.

Omsättningen rusade samtidigt 25 procent, mot väntade 14 procent.

Tesla skriver i rapporten att man befinner sig i den ”största och mest spännande” investeringsfasen i bolagets historia. ”Vi har aldrig varit mer optimistiska om framtiden.”

Aktien var vid 22.40-tiden ner över 2 procent i den amerikanska efterhandeln.