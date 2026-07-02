Tesla faller trots överraskande stark försäljning
Elbilstillverkaren Tesla levererade 480 000 bilar under det andra kvartalet, skriver Bloomberg. Det var klart över analytikernas förväntningar som låg på runt 396 000 fordon.
Jämfört med samma period i fjol har leveranserna stigit med 25 procent, då bolagets förtroende i Europa var lågt i och med vd:n Elon Musks kritiserade arbete för Trump-administrationen.
Aktien handlades upp i förhandeln men har sedan fallit tillbaka. Efter en halvtimmes handel var kursen ner med 3 procent.
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