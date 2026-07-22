Sammanslagning med Space X i fokus inför Teslas rapport

När Elon Musk pratar med investerare efter att Tesla har släppt sin delårsrapport på onsdagskvällen kommer de lyssna noggrant efter besked i en specifik fråga, skriver CNN.

Kommer Musk antyda att Tesla kan komma att köpas upp av Space X?

– Jag uppskattar sannolikheten för att Tesla och Space X slås ihop till 80 procent, säger tech-investeraren Dan Ives till CNN.

För Elon Musks del skulle en sammanslagning innebära att han får den typ av kontroll över Tesla som han har eftersträvat i åratal – en kontroll där externa aktieägare inte kan ifrågasätta hans beslut.

Tack vare hur Space X-aktierna är strukturerade innehar Musk mer än 80 procent av rösterna i bolaget. Detta kan jämföras med endast runt 20 procent i Tesla.

En sammanslagning skulle dock troligen innebära regulatoriska utmaningar – inte minst i Kina, där Tesla har en stor fabrik.