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Elon Musk. (Evan Vucci / AP)
Teslas framtid

Sammanslagning med Space X i fokus inför Teslas rapport

Av Magnus Eriksson
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När Elon Musk pratar med investerare efter att Tesla har släppt sin delårsrapport på onsdagskvällen kommer de lyssna noggrant efter besked i en specifik fråga, skriver CNN.

Kommer Musk antyda att Tesla kan komma att köpas upp av Space X?

– Jag uppskattar sannolikheten för att Tesla och Space X slås ihop till 80 procent, säger tech-investeraren Dan Ives till CNN.

För Elon Musks del skulle en sammanslagning innebära att han får den typ av kontroll över Tesla som han har eftersträvat i åratal – en kontroll där externa aktieägare inte kan ifrågasätta hans beslut.

Tack vare hur Space X-aktierna är strukturerade innehar Musk mer än 80 procent av rösterna i bolaget. Detta kan jämföras med endast runt 20 procent i Tesla.

En sammanslagning skulle dock troligen innebära regulatoriska utmaningar – inte minst i Kina, där Tesla har en stor fabrik.

Fördelarna med en sammanslagning
CNN
Tre saker att hålla koll på i Teslas rapport
Business Insider
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Teslas framtidTeslaSpace XElon Musk