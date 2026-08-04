Teslamekaniker tas ut i strejk igen

De drygt 40 mekaniker som i våras gick tillbaka till sina arbeten på Teslas verkstäder tas ut i strejk igen av IF Metall. Det rapporterar Dagens Arbete.

Enligt fackets skrivelse till Medlingsinstitutet har man fortfarande inte lyckats nå en överenskommelse eller få till ett kollektivavtal.

Tidigare i år rapporterade Dagens Arbete om att facket diskuterade en så kallad jojo-strejk där arbetare tas in och ut ur arbet för att skapa oförutsägbarhet.

IF Metall har valt att inte ge några kommentarer till den senaste stridsåtgärden.