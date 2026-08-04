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Arkivbild från strejken under 2023. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Teslas framtid

Teslamekaniker tas ut i strejk igen

Av Tea Oscarsson
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De drygt 40 mekaniker som i våras gick tillbaka till sina arbeten på Teslas verkstäder tas ut i strejk igen av IF Metall. Det rapporterar Dagens Arbete.

Enligt fackets skrivelse till Medlingsinstitutet har man fortfarande inte lyckats nå en överenskommelse eller få till ett kollektivavtal.

Tidigare i år rapporterade Dagens Arbete om att facket diskuterade en så kallad jojo-strejk där arbetare tas in och ut ur arbet för att skapa oförutsägbarhet.

IF Metall har valt att inte ge några kommentarer till den senaste stridsåtgärden.

Strejken har pågått i snart tre år
da.se
Den nya stridsåtgärden gäller från och med 13 augusti
TT
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