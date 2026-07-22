SSAB:s vinst stiger mindre än förväntat
Ståljätten SSAB:s rörelseresultat under det andra kvartalet blev 2 695 miljoner kronor. Väntat var 2 846 miljoner kronor.
Rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – uppgick till 10 procent, att jämföra med väntade 8,3 procent.
Omsättningen uppgick till 27 489 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 26 621 miljoner kronor.
– Under det tredje kvartalet förväntar vi oss en säsongsmässig avmattning i efterfrågan och vi kommer att genomföra planerat underhåll vid samtliga ståldivisioner, säger SSAB:s vd Johnny Sjöström i delårsrapporten.
Andra kvartalet 2026
Omsättning: 27 489 miljoner kr
Väntat (Infront): 26 621 miljoner kr
2025: 25 631 miljoner kr
Rörelseresultat: 2 695 miljoner kr
Väntat (Infront): 2 846 miljoner kr
2025: 2 140 miljoner kr
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