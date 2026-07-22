SSAB:s vinst stiger mindre än förväntat

Ståljätten SSAB:s rörelseresultat under det andra kvartalet blev 2 695 miljoner kronor. Väntat var 2 846 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – uppgick till 10 procent, att jämföra med väntade 8,3 procent.

Omsättningen uppgick till 27 489 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 26 621 miljoner kronor.

– Under det tredje kvartalet förväntar vi oss en säsongsmässig avmattning i efterfrågan och vi kommer att genomföra planerat underhåll vid samtliga ståldivisioner, säger SSAB:s vd Johnny Sjöström i delårsrapporten.