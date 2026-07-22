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SSAB i Luleå. (Pär Bäckström/TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

SSAB:s vinst stiger mindre än förväntat

Av Magnus Eriksson
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Ståljätten SSAB:s rörelseresultat under det andra kvartalet blev 2 695 miljoner kronor. Väntat var 2 846 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – uppgick till 10 procent, att jämföra med väntade 8,3 procent.

Omsättningen uppgick till 27 489 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 26 621 miljoner kronor.

– Under det tredje kvartalet förväntar vi oss en säsongsmässig avmattning i efterfrågan och vi kommer att genomföra planerat underhåll vid samtliga ståldivisioner, säger SSAB:s vd Johnny Sjöström i delårsrapporten.

Andra kvartalet 2026

Omsättning: 27 489 miljoner kr
Väntat (Infront): 26 621 miljoner kr
2025: 25 631 miljoner kr

Rörelseresultat: 2 695 miljoner kr
Väntat (Infront): 2 846 miljoner kr
2025: 2 140 miljoner kr

SSAB spår lägre leveranser
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Läs SSAB:s rapport för andra kvartalet 2026
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