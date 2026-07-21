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Arkivbild (Jose Juarez / AP)
Dagens börs

GM slår förväntningarna och höjer prognosen

Av Magnus Eriksson
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Den amerikanska fordonstillverkaren GM:s resultat för det andra kvartalet överträffade analytikernas förväntningar. Det justerade resultatet per aktie blev 3,57 dollar.

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 3,18 dollar per aktie, enligt en snittprognos från S&P Global Market Intelligence.

Intäkterna på 48 miljarder dollar slog också förväntningarna.

Bolaget framhåller en stark hemmamarknad som drivande bakom det förbättrade resultatet.

Bolaget höjer sin prognos för helåret och spår nu ett justerat resultat per aktie på 12 till 14 dollar, från tidigare 11,50 till 13,50 dollar.

GM går bra på hemmamarknaden
Reuters  · Ofta betalvägg
GM slår förväntningarna
Direkt  · Ofta betalvägg
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