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Maria Landeborn, senior strateg, Danske Bank. Arkivbilder. (Shutterstock / Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

Experter: Jättarna måste slå de höga förväntningarna

Av Andreas Victorzon
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De amerikanska teknikjättarna väntas åter sätta tonen för rapportfloden och därmed börsutvecklingen – först ut är Alphabets delår på onsdagskvällen, noterar DI.

Danske Banks seniorstrateg Maria Landeborn konstaterar att marknadens förväntningar är högt ställda.

– De behöver fortsätta andas optimism kring AI och avkastningen på de investeringar man gör, säger hon till tidningen.

Lönsamheten i AI-affären står också i fokus när bolag som Alphabet, Amazon och Microsoft rapporterar. De omfattande AI-investeringarna har varit den främsta drivkraften bakom sektoruppgången, säger Brock Milton Capitals förvaltare Herman Ohlsson till DI.

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