Experter: Jättarna måste slå de höga förväntningarna

De amerikanska teknikjättarna väntas åter sätta tonen för rapportfloden och därmed börsutvecklingen – först ut är Alphabets delår på onsdagskvällen, noterar DI.

Danske Banks seniorstrateg Maria Landeborn konstaterar att marknadens förväntningar är högt ställda.

– De behöver fortsätta andas optimism kring AI och avkastningen på de investeringar man gör, säger hon till tidningen.

Lönsamheten i AI-affären står också i fokus när bolag som Alphabet, Amazon och Microsoft rapporterar. De omfattande AI-investeringarna har varit den främsta drivkraften bakom sektoruppgången, säger Brock Milton Capitals förvaltare Herman Ohlsson till DI.