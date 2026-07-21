Experter: Jättarna måste slå de höga förväntningarna
De amerikanska teknikjättarna väntas åter sätta tonen för rapportfloden och därmed börsutvecklingen – först ut är Alphabets delår på onsdagskvällen, noterar DI.
Danske Banks seniorstrateg Maria Landeborn konstaterar att marknadens förväntningar är högt ställda.
– De behöver fortsätta andas optimism kring AI och avkastningen på de investeringar man gör, säger hon till tidningen.
Lönsamheten i AI-affären står också i fokus när bolag som Alphabet, Amazon och Microsoft rapporterar. De omfattande AI-investeringarna har varit den främsta drivkraften bakom sektoruppgången, säger Brock Milton Capitals förvaltare Herman Ohlsson till DI.
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