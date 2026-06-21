Just nu: Iran tillbaka i USA – oavgjort i halvtid

Iran och Belgien ställs mot varandra i Los Angeles.

BEL 0–0 IRA | Det iranska laget är tillbaka på amerikansk mark och möter just nu det europeiska topplaget Belgien.

Det står 0–0 efter den första halvleken, men det kunde ha varit annorlunda. Efter 25 minuter gjorde den iranske anfallaren Mehdi Taremi nämligen 1–0, men målet dömdes bort för offside.

– Det här är inte de mest sprudlande 45 minuterna vi har sett, säger TV4-programledaren Per Lernström i paus.

Iran fick med sig en poäng i senaste matchen mot Nya Zeeland och hoppas kunna ta ett steg närmare slutspel med en seger i kväll. Belgien jagar revansch efter att oväntat ha spelat oavgjort mot Egypten i VM-premiären.

I Iran spelar bland andra svenskbekantingen Saman Ghoddos, som är född i Malmö.

Irans deltagande i VM har påverkats av kriget med USA och Israel. Laget och staben har fått hårda reserestriktioner på grund av konflikten. Samtliga lagets matcher spelas i USA.

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