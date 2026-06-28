Just nu: Kan Sydafrika skaka värdlandet Kanada?

SYD–KAN 0–0 | Efter avklarat gruppspel spelas på söndagskvällen den första sextondelsfinalen i VM. Det är Sydafrika som ställs mot Kanada, två lag som båda haft problem med sin offensiv men som likväl tagit sig vidare från gruppspelet.

Matchen har inletts trevande där såväl Sydafrika och Kanada spelat sig fram till målchanser, inget av lagen har emellertid fått till något högkaratigt avslut ännu.

Vinnaren i denna sextondelsfinal ställs mot segraren av Nederländerna och Marocko i en åttondelsfinal.