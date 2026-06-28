ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Matchen spelas i Kalifornien. (Marcio Sanchez /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Just nu: Kan Sydafrika skaka värdlandet Kanada?

Av Daniel Persson
Publicerad:

SYD–KAN 0–0 | Efter avklarat gruppspel spelas på söndagskvällen den första sextondelsfinalen i VM. Det är Sydafrika som ställs mot Kanada, två lag som båda haft problem med sin offensiv men som likväl tagit sig vidare från gruppspelet.

Matchen har inletts trevande där såväl Sydafrika och Kanada spelat sig fram till målchanser, inget av lagen har emellertid fått till något högkaratigt avslut ännu.

Vinnaren i denna sextondelsfinal ställs mot segraren av Nederländerna och Marocko i en åttondelsfinal.

Laguppställningar

Sydafrika (4–2–3–1):

Ronwen Williams – Aubrey Mobida, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon – Teboho Mokoena, Shphephelo Sithole – Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Thapela Maseko, Evidence Makgopa,

Kanada (4–3–3):

Maxime Crepeau – Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moise Bombito, Richie Laryea – Stephen Estaquio, Liam Millar, Nathan Saliba – Jonathan David, Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan.

Fifas direktrapportering
www.fifa.com
Matchen sänds på TV4 Play
www.tv4play.se
Radiosporten sänder live med referent Christian Olsson och expertkommentator Jon Persson
Sveriges Radio
Annons
Boka sommarens hotell – spara upp till 25% hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMSlutspelet